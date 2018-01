Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea Group nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe zum dritten Mal in 18 Monaten eine Gewinnwarnung ausgegeben, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die durchschnittlichen Marktprognosen für das laufende Jahr seien zu ambitioniert. O'Brien hatte seine Schätzungen jüngst gesenkt und ist nun deutlich vorsichtiger als der Analystenkonsens./ag/ajx Datum der Analyse: 23.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0088 2018-01-23/13:56

ISIN: DE0006602006