Liebe Trader,

Die Telekommunikationsbranche ist im Umbruch, mit ihr viele Wertpapiere aus dieser Branche. Die Aktie von Freenet steht jetzt aber an einem mittelfristig entscheidenden Widerstand aus 2015 von 33,10 Euro. In dieser Handelswoche gelang es Freenet tatsächlich wieder an die Hochs aus 2015 bei 33,10 Euro anzuknüpfen, wodurch nun eine volatile Handelsphase beginnen dürfte. Denn mit Erreichen dieser Hürde sollte seitens der Marktteilnehmer auch eine mittelfristige Entscheidung über den weiteren Verlauf des Wertpapiers anstehen - aktuell sind Bullen noch im Vorteil und könnten schon sehr bald für ein größeres Kaufsignal sorgen.

Long-Chance:

Zunächst einmal sollten Anleger noch die kommenden Handelstage abwarten, bis sich ein eindeutiger Wochenschlusskurs abzeichnet. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Hochs aus 2015 bei 33,10 Euro bestünde die Möglichkeit eines mittelfristigen Kaufsignals mit einem Zielbereich von etwa 39,09 Euro. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch unterhalb von 32,00 Euro bewegen. Abgaben unter das Stop-Niveau dürften hingegen zu einem stärkeren Abverkauf zurück auf die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei aktuell 29,51 Euro abwärts führen. Trotzdem bliebe in diesem Fall der langfristige Aufwärtstrend bestehend seit 2011 noch intakt, von wo aus spätestens ein neuer Angriff auf die Hürde aus 2015 erneut starten könnte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 33,20 Euro

Kursziel: 35,00 / 39,09 Euro

Stopp: < 32,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,20 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Freenet AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 32,42 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.