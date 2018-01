Williamsport, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - RegScan, Inc., ein Dienstleister im Bereich Compliance-Management mit Sitz in Williamsport (Pennsylvania, USA), hat heute seinen Beitritt zum offenem Ökosystem SAP® PartnerEdge® bekanntgegeben. Durch diese Mitgliedschaft erhält RegScan Zugang zu SAP-Ressourcen mit dem Ziel, die Kundenanforderungen in Bezug auf aufsichtsbehördliche, Audit- und Compliance-Inhalte zu erfüllen, die mit SAP-Lösungen integriert sind.



RegScan-Inhalte können innerhalb der Anwendung SAP Environment, Health, and Safety Management (SAP EHS Management) im Rahmen seiner Compliance-Scenario-Funktionalität zur Verfügung gestellt werden. Derzeit wird dies über ein Implementierungsprojekt unterstützt. RegScan arbeitet gemeinsam mit den Entwicklerteams von SAP an einer Lösung, um den Import von RegScan-Daten innerhalb des Standardprodukts zu ermöglichen.



"Wir freuen uns über die Integration der RegScan-Compliance-Inhalte innerhalb der SAP S/4HANA® EHS-Lösung. Durch unsere Mitgliedschaft bei dem offenen Ökosystem können wir die Anforderungen unserer zahlreichen globalen Kunden besser erfüllen", sagte Gretchen Retteghieri, Vice President of Business and Product Development bei RegScan. "Darüber hinaus haben wir eng mit SAP-Produktexperten zusammengearbeitet, um eine reibungslose und erfolgreiche Integration sicherzustellen."



Wir sind eine spezialisierte Gruppe globaler Experten. RegScan ist eine bewährte Ressource für Informationen zur regulatorischen Compliance, Monitoring und Auditprotokolle. Die einzigartigen Tools von RegScan's ermöglichen einfachen Zugang zu globalen Vorschriften und Standards hinsichtlich Umweltschutz sowie Gesundheit und Sicherheit. Durch das RegScan One-System können Unternehmen recherchieren und Benachrichtigung erhalten. Inhalte lassen sich zudem in Software-Managementsysteme exportieren.



