NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RTL von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75,50 auf 74,00 Euro gesenkt. Nach einem turbulenten Jahr 2017 mit enttäuschenden Ergebnissen seien die Aussichten der europäischen Medienunternehmen für 2018 freundlicher, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die langfristigen Herausforderungen des Sektors seien jedoch nicht aus der Welt. Bei RTL dürfte der Margendruck zunehmen./edh/ajx/ag

Datum der Analyse: 23.01.2018

ISIN LU0061462528

