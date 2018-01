adidas: Mit der Ruhe ist es vorbei

Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) war lange Zeit so etwas wie der Überflieger im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008). Im Sommer 2017 wurde die Rekordjagd jedoch unterbrochen. Bei 202 Euro war Schluss. Jetzt nähern wir uns dieser Marke jedoch wieder an. In wenigen Tagen legte das Papier mehr als 10 Prozent an Wert zu.

Offenbar haben Investoren nach Monaten, geprägt von Gewinnmitnahmen, nun wieder Lust auf Europas größten Sportartikelhersteller bekommen. Auch die Analystenzunft bleibt optimistisch. Bei der UBS wir die adidas-Aktie mit einem Kursziel von 225,00 Euro (Kurspotenzial: 22 Prozent) und einem "Buy"-Rating geführt. Bei HSBC traut man den Herzogenaurachern sogar den Sprung auf 231,00 Euro zu. Dabei blicken die Marktexperten vor allem der anstehenden Zahlenbekanntgabe am 14. März optimistisch entgegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...