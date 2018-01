Vonovia SE: Helene von Roeder in den Vorstand berufen

Bochum, 23. Januar 2018 - Der Aufsichtsrat der Vonovia SE hat Helene von Roeder (47) in den Vorstand des Immobilienunternehmens berufen. Helene von Roeder wird Mitte dieses Jahres die Aufgaben von Gerald Klinck übernehmen. Gerald Klinck (48) hatte sich im August 2017 entschieden, keine Verlängerung seines Vertrages anzustreben und den Vorstand zum Ende seiner Vertragslaufzeit zu verlassen.

"Ich freue mich sehr, dass Helene von Roeder in den Vorstand von Vonovia einziehen wird. Ich habe sie als sehr strategisch denkende Gesprächspartnerin kennengelernt. Ihr bisheriger Werdegang bietet eine hervorragende Basis für die Aufgaben bei Vonovia. Bei Gerald Klinck möchte ich mich auch im Namen des gesamten Aufsichtsrates für seine erfolgreiche Arbeit bedanken und wünsche ihm beruflich und privat weiterhin alles Gute", sagt Prof. Dr. Edgar Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender der Vonovia SE.

Rolf Buch, Vorsitzender des Vorstands von Vonovia: "Mit Helene von Roeder gewinnen wir eine Persönlichkeit, die die weitere Entwicklung von Vonovia mit ihrer Professionalität maßgeblich mitgestalten wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr im neuen Vorstandsteam. Im Namen auch meiner Vorstandskollegen möchte ich mich bei Gerald Klinck für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken. Bis zum Antritt von Helene von Roeder wird er seine Vorstandsaufgabe weiterhin verantwortungsvoll wahrnehmen und für einen reibungslosen Übergang Sorge tragen. Ihm wünsche ich schon jetzt alles Gute für die Zukunft."

Helene von Roeder leitet seit 2014 das Geschäft der Credit Suisse für Deutschland. Nach ihrem Studium der theoretischen Physik in München und der theoretischen Astrophysik in Cambridge startete sie ihre Karriere 1995 bei der Deutschen Bank in London. Von 2000 bis 2004 war sie für die UBS AG in Frankfurt und London tätig und wechselte anschließend zu Morgan Stanley Bank nach Frankfurt, wo sie zum Schluss als Head of Global Capital Markets für Deutschland und Österreich Mitglied des Vorstandes der Morgan Stanley Bank AG war.

Der Vorstand der Vonovia SE besteht zukünftig aus Rolf Buch, Klaus Freiberg, Dr. A. Stefan Kirsten und Helene von Roeder.

Finanzkalender 2018:

6. März 2018: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 3. Mai 2018: Veröffentlichung der 3-Monats-Kennzahlen 2018 9. Mai 2018: Hauptversammlung 2. August 2018: Veröffentlichung der Halbjahres-Kennzahlen 2018 6. November 2018: Veröffentlichung der 9-Monats-Kennzahlen 2018

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.400 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Deutschland

