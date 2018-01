BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Energiekonzerns Eon , Johannes Teyssen, hat die energie- und klimapolitischen Sondierungsergebnisse von Union und SPD kritisiert. Die Grundrichtung, mehr saubere Energie zu erzeugen, sei nicht ausreichend fundiert und "ein Stück oberflächlich", sagte Teyssen am Dienstag bei der "Handelsblatt"-Energietagung in Berlin. "Wir brauchen jetzt überzeugende Antworten, und die fehlen in den Sondierungsergebnissen."

Das Ziel von Union und SPD, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von etwa 65 Prozent Erneuerbarer Energien zu erreichen, sei richtig, sagte Teyssen. Diese Ambitionen müssten aber mit einem "guten Instrumentenkasten" unterlegt werden. Das sei wichtiger als die kurzfristige Debatte, "wie viele Kohlekraftwerke können wir stilllegen"./hff/DP/jha

ISIN DE000ENAG999

AXC0216 2018-01-23/15:08