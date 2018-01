Vectron und Coca Cola wollen die Lieferdienst App 'GetHappy' international auf den Markt bringen und damit Lieferando, Foodora & Co. Konkurrenz machen. Steht der Ausbruch der Aktie bevor? In dieser Sendung erfahren Sie, wann sich, laut Egbert Prior, ein Einstieg lohnt und was er der Aktie noch zutraut. Egbert Prior im Interview zur GetHappy-App von Vectron und Coca Cola, welche den anderen großen Lieferdiensten Konkurrenz machen könnte, und dem Potenzial der Aktie.