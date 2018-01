Die UBS hat Renault vor Zahlen und einem Ausblick auf 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Europäische Autohersteller und -zulieferer dürften ein weiteres wachstumsträchtiges Jahr ankündigen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Geänderte Wechselkursverhältnisse, steigende Rohstoffpreise sowie steigende Kosten für Forschung und Entwicklung im Elektro-Bereich dürften dagegen bremsen. Er ziehe weiterhin Autobauer den Zulieferern vor. Renault werde am stärksten von einer starken Erholung in Russland und Brasilien profitieren./ck/jkr Datum der Analyse: 23.01.2018

ISIN: FR0000131906