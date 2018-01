Wir haben in den letzten Monaten viel über die Apokalypse im Einzelhandel gehört und darüber, wie Einzelhändler, die sich nicht an die verändernden Rahmenbedingungen anpassen, untergehen werden. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, was diese Situation ist oder nicht ist - meine Kollegen haben das bereits ausführlich behandelt. Stattdessen hielt ich es für sinnvoller, sich mehrere Unternehmen anzusehen, die sich für die Zukunft positionieren.



Es steht außer Frage, dass E-Commerce bzw. eine Omnichannel-Strategie für Unternehmen unerlässlich geworden ist, um im Wettbewerb bestehen zu können. Amazon.com (WKN:906866) hat deutlich gezeigt, dass E-Commerce die Zukunft ist, und an diesem Punkt gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...