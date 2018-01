Gerade erst hat der IWF die Wachstumsprognose der Weltwirtschaft angehoben. Die ZEW-Lagebewertung steigt auf ein neues Rekordhoch. Und auch der Dax markiert ein neues All-Time-High. Was die starke Konjunktur antreibt und was vom ersten Halbjahr 2018 noch zu erwarten ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Marktexperte Stefan Scharffetter, Baader Bank, im Interview zur deutschen Konjunktur, der Inflationserwartung und den möglichen Folgen der europäischen Geldpolitik von Seiten der EZB.