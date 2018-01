Stuttgart (ots) - "Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 23. Januar 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Mehr Zucker, weniger Vollkorn und keine Mandeln mehr - die Verbraucherzentrale Hamburg kürte heute das Vitalis Früchtemüsli von Dr. Oetker zur Mogelpackung des Jahres 2017. Trotz der Verschlechterungen bewirbt Dr. Oetker das Müsli mit einer verbesserten Rezeptur. Das ist kein Einzelfall. Viele Produkte gehen mit neuer Rezeptur an den Start, oft zum Unwillen der Kundinnen und Kunden. So auch Nutella oder der Milka-Riegel Nussini. "Marktcheck" recherchiert, was hinter diesem Vorgehen der Unternehmen steckt. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am 23. Januar um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Weitere Themen der Sendung:



Parkplatzärger - wenn nach dem Einkauf das Knöllchen wartet Gehacktes - wenn plötzlich Schwein statt Rind drinsteckt Arbeitsrecht - was kann sich der Chef alles erlauben? Welpenhandel - wenn trotz Verbot Hunde angeboten werden



"Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck



Fotos bei www.ARD-foto.de.



Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2