Übergeordnet befindet sich die Dollar Tree-Aktie seit Juli 2017 in einem festen Aufwärtstrend. Dabei setzte der Wert gegen Ende Oktober 2017 kurzfristig auf den Unterstützungswert von 90,34 US-Dollar zurück, das Wertpapier ließ sich davon aber nicht weiter beeindrucken und setzte seine Aufwärtsbewegung bis Januar sogar auf ein neues Allzeithoch von 115,89 US-Dollar weiter fort. Auf das Rekordhoch folgte wenig später ein Pullback, womit der Übergang in eine Seitwärtsbewegung eingeleitet wurde. Betrachtet man die Seitwärtsbewegung der letzten fünf Tage aber im Detail, kann die Formation eines steigenden Dreiecks herauslesen werden - in der Charttechnik gilt dies als Trendfortsetzungsmuster und hält entsprechend Kurspotenzial auf der Oberseite bereit.

Long-Chance:

Die Bullen konnten noch nicht genügend Kräfte sammeln, um den Widerstandswert von 115,89 US-Dollar zu durchdringen. Dennoch liegen die Tiefs immer ein wenig höher und die Aktie steht aktuell kurz vor einem neuen Allzeithoch. Im gestrigen Handel hat sich zudem noch eine bullische Hammerkerze auf Tagesbasis dazugesellt, die auf eine unmittelbare Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hindeutet. Setzt man nun das Fibonacci-Retracement an den letzten markanten Hoch- du Tiefpunkten an, kommt man auf ein rechnerisches Kursziel von grob 121,00 US-Dollar. Wir glauben dies könnte schon bald angesteuert werden und erlaubt es auf dem aktuellen Kursniveau ein direktes Long-Engagement einzugehen. Eine Verlustbegrenzung darf jedoch nicht fehlen und ist zunächst noch unterhalb von 110,20 US-Dollar anzusetzen. Sollte die Dollar Tree-Aktie hingegen unter das Stop-Niveau zurückfallen, müssen Investoren Abgaben zunächst auf glatt 100,00 US-Dollar einplanen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 115,02 US-Dollar

Kursziel: 121,00 US-Dollar

Stopp: < 110,20 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 5,86 US-Dollar

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Dollar Tree Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 115,02 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

