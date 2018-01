IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 Resources unterzeichnet Earn-in-Vereinbarung mit Far Resources Ltd. für Beteiligung am Konzessionsgebiet Hidden Lake, NWT

92 Resources unterzeichnet Earn-in-Vereinbarung mit Far Resources Ltd. für Beteiligung am Konzessionsgebiet Hidden Lake, NWT

Vancouver, 23. Januar 2018 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FSE: R9G2) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Far Resources Ltd. (Far oder Far Resources) unterzeichnet hat; danach hat Far Resources das Recht auf ein Earn-in von bis zu 90 % an dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Hidden Lake (das Projekt) in den Nordwest-Territorien, indem es dem Unternehmen $ 50.000 in bar zahlt, Aktien von Far im Wert von $ 1.450.000 an das Unternehmen ausgibt und $ 2.300.000 für das Projekt aufwendet. Das Projekt befindet sich im zentralen Teil des Lithium-Pegmatit-Gürtels Yellowknife entlang dem Highway 4, ungefähr 40 km östlich von Yellowknife.

Far Resources wurde durch die ermutigenden Ergebnisse, die das Unternehmen in mehreren Pressemitteilungen neueren Datums bekannt gab, auf das Projekt aufmerksam. Das Unternehmen wird von der Einbindung eines finanziell und fachlich starken Partners für die Weiterentwicklung des Projekts profitieren, im Zuge der Transaktion eine wesentliche Beteiligung an Far Resources erwerben und ist damit in der Lage, am Erfolg des Projekts teilzuhaben.

Die Vereinbarung umfasst unter anderem folgende Bestimmungen:

1.-Bei Transaktionsabschluss zahlt Far Resources $ 50.000 in bar und gibt Aktien im Wert von $ 500.000 zu einem angenommenen Preis von $ 0,90 pro Aktie an das Unternehmen aus. Für den Erwerb einer Beteiligung von 60 % an dem Projekt muss Far innerhalb eines Jahres Explorationsaufwendungen von $ 500.000 in dem Projekt tätigen.

2.-Mit Erfüllung der Verpflichtung zur Tätigung der Aufwendungen im ersten Jahr erwirbt Far Resources eine Beteiligung von 60 % an dem Projekt. Danach hat Far die Wahl, eine Option zum Erwerb weiterer 10 % für eine Gesamtbeteiligung von 70 % an dem Projekt zu erwerben, indem es Aktien im Wert von $ 250.000 zum Kurswert des entsprechenden Zeitpunkts bis maximal $ 1,50 pro Aktie an das Unternehmen ausgibt und im folgenden Jahr $ 500.000 für die Exploration aufwendet; falls Far diese Option nicht ausübt, muss es die nächste $ 1.000.000 an Joint-Venture-Ausgaben aufwenden, bevor das Unternehmen verpflichtet ist, selbst Aufwendungen zu tätigen.

3.-Falls Far die Option für den Erwerb von 70 % ausgeübt hat, verfügt es über zwei weitere Optionen von jeweils 10 % für den Erwerb von bis zu 90 % des Projekts, wobei es jeweils weitere Far-Resources-Aktien an 92 Resources auszugeben hat (im Wert von $ 300.000 für den Erwerb von 80 % und weitere im Wert von $ 400.000 für den Erwerb von 90 %) und in dem Jahr nach jeder Optionsausübung weitere Beträge für das Projekt aufwendet (Aufwendungen von $ 600.000 für den Erwerb von 80 % und weitere Aufwendungen von $ 700.000 für den Erwerb von 90 %). Gemäß der Vereinbarung wird Far Resources der Betreiber des Projekts. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit, seine anderen Projekte aktiver zu verfolgen und eventuell weitere Lagerstätten für die Exploration und Erschließung zu erwerben. Adrian Lamoureux, der CEO von 92 Resources, merkte dazu an: Wir haben demonstriert, dass das Projekt Hidden Lake ganz bemerkenswertes Potenzial besitzt. Mit der Einbindung eines Partners wie Far Resources sind wir in der Lage, das Projekt weiterzuentwickeln, ohne dass uns variable Kosten entstehen. Falls sich das Projekt so gut entwickelt, wie wir hoffen, und Far Resources seine Optionen ausübt, haben wir durch unsere verbleibende Beteiligung an dem Projekt und unsere Aktienposition an Far Resources einen großen Anteil an diesem Erfolg. Keith Anderson, der CEO von Far Resources, fügte hinzu: Wir schätzen das Potenzial des Projekts Hidden Lake. Wir sind der Ansicht, dass es ausgesprochen gut in unsere gesamte Entwicklungsstrategie für Mineralien passt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 92 Resources als Partner und setzen große Hoffnungen in die Möglichkeiten von Hidden Lake. Über 92 Resources Corp. 92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen ist derzeit im Besitz von sechs Konzessionsgebieten in Kanada und konzentriert sich auf drei primäre Projekte: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Corvette in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Corvette umfasst 76 Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt 3.891 Hektar im Grünsteingürtel Guyer, der auch ein günstiges geologisches Umfeld für Goldvorkommen ist.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden umfasst eine Länge von über vier Kilometern der Formation Mount Wilson, die aus hochreinem weißem Quarzit und bröckeligen Sandsteinen besteht. Aufgrund seines strategisch günstigen Standorts im Westen von Kanada und seiner Nähe zu Infrastruktur verfügt es über einen konkurrenzfähigen Zugang zu den Öl- und Gasmärkten, wo qualitativ hochwertiger Frac-Sand ein wichtiges Produkt darstellt. Die angrenzende Quarzsandmine, die sich im Besitz von Heemskirk Canada Ltd. befindet und von diesem Unternehmen auch betrieben wird, produziert eine Reihe hochreiner Produkte und verzeichnete im Februar 2017 ein Übernahmeangebot von Northern Silica Corporation in Höhe von 42,3 Millionen Australischen Dollar.

Die Transaktion mit Far Resources unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors

ADRIAN LAMOUREUX Adrian Lamoureux, President & CEO Suite 1400 - 1111 W. Georgia St. Vancouver, BC, V6E 4M3 Tel.: (778) 945 2950 www.92resources.com Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählt, dass die Earn-in-Vereinbarung mit Far Resources abgeschlossen wird. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Zu den Risiken gehört, dass die Vereinbarung mit Far Resources aufgrund der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen nicht vollzogen werden kann oder dass Far seine Verpflichtungen nicht wie vereinbart erfüllt. Selbst wenn Mineralressourcen in unseren Konzessionsgebieten vorhanden sind, besteht keine Gewähr, dass diese erfolgreich oder rentabel abgebaut oder vermarktet werden können. Das Unternehmen wird diese zukunftsgerichteten Aussagen lediglich im gesetzlich vorgeschriebenen Maße aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42181 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42181&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65440 61071

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA6544061071

AXC0233 2018-01-23/16:04