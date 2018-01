Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG Unternehmen: Medigene AG ISIN: DE000A1X3W00 Anlass der Studie: Übernahme-Angebot Empfehlung: Kaufen Kursziel: 21,35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle Celgene Corp. bietet für JUNO Therapeutics über US-$ 9 Mrd. - MDG1-Führungsprojekt vor Klinikstart In der Krebs-Immuntherapie ist nach dem Kauf von Kite durch GILEAD keine Ruhe eingekehrt; und die Preise steigen weiter, wie unsere Analyse zeigt. Celgene kennt JUNO durch intensive Zusammenarbeit seit 2005 und besitzt bereits ein knapp 10%iges Aktienpaket an Juno und bietet $ 87,-pro JUNO-Aktie in bar für den verbleibenden 90%-Anteil. Die über 10 (TCR- und CAR-T-) Projekte von JUNO werden dabei u.E. hoch bewertet, was wohl am Wettbewerb (Novartis und GILEAD/Kite) liegt und vorwiegend dem Führungsprogramm JCAR017 (FDA-Zulassung gegen Leukämie frühestens möglich Ende 2018) geschuldet ist. Die Deal-analoge MDG1-Bewertung sehen wir bei etwa EUR 1,5 Mrd. Die Übernahmepreise für reife Pipelines steigen also. Die bis zu vier TCR-Projekte von MDG mit BLUE sind sie mit EUR 15,30/Aktie gegenwärtig die (modellhaften) 'inhouse'-Hauptwerttreiber. In Q3/16 lieferte MDG mit der Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc. die präklinische Validierung ihrer TCR-Technologie ('Bio-US-$' 1 Mrd.) ab. Der neue Zielkurs: EUR 21,35/22,1 Mio. MDG1-Aktien. Unsere Kaufempfehlung bekräftigen wir. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16043.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen: Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 M: +49 (0)179 91 83 555 www.equits.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

