Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts035/23.01.2018/15:45) - Die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler setzen nachhaltig auf den Ausbau von Social Media. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf den eigenen YouTube-Kanal gelegt. Dieser kann jetzt bereits mehr als 1 Millionen Aufrufe verzeichnen. In dem Infotainment-Kanal finden die Zuseher wissenswerte und brandaktuelle Beiträge in den folgenden 3 Rubriken: Money Talks, Secrets und Lifestyle Money Talks Hier interviewt der CEO der PALLAS CAPITAL, Florian Koschat, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zu aktuellen Themen. Secrets In Secrets gibt Florian Koschat Business-Tipps in Form von Statements und beantwortet Fragen der Zuseher. Lifestyle PALLAS CAPITAL schafft für seine Stakeholder finanziellen Wohlstand. Deshalb zeigt diese Rubrik den Zugang erfolgreicher Menschen zu einem schönen Lebensstil. (Ende) Aussender: Pallas Capital Advisory AG Ansprechpartner: Dr. Florian Koschat Tel.: +43 1 33636668 E-Mail: koschat@pallascapital.com Website: www.pallascapital.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180123035

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2018 09:45 ET (14:45 GMT)