NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat laut Analysten in der Weihnachtssaison 29 Millionen iPhones X verkauft. Damit sei das Flaggschiff des Konzerns das meist verkaufte Modell in der Zeit gewesen, berichten Analysten von Canalys. Zunächst hatte Apple Lieferprobleme. Gegen Ende November und im Dezember lief die Produktion dann runder, so Canalys. Chinesen griffen rund 7 Millionen Mal beim iPhone X zu.

"Während neue Technologien wie Face ID und Displays ohne Frontrahmen dazu beitragen, den Preis von 999 US-Dollar zu rechtfertigen und die Wettbewerbsfähigkeit mit Samsung, Huawei und Google aufrechtzuerhalten, kann Apple dank des größeren Portfolios ihre Absatzziele erfüllen und sich ihre Marktführerschaft im Premiumsegment sichern", so die Analysten.

Apple will am 1. Februar über das Dezemberquartal berichten. Von Factset befragte Analysten erwarten, dass das Unternehmen insgesamt 79 Millionen iPhones verkauft hat.

Der Konzern kündigte am Dienstag an, seinen kabellosen Lautsprecher HomePod ab dem 9. Februar zu verkaufen. Ab dem 26. Januar könne er online in den USA, Großbritannien und Australien bestellt werden. In Deutschland und Frankreich soll er im Frühjahr auf den Markt kommen. Eigentlich sollte das Gerät schon im Dezember in den Verkauf gehen.

Das Gerät soll 349 US-Dollar kosten und damit mehr als doppelt so viel wie die beiden Konkurrenzprodukte Amazon Echo und Google Home zusammen. Apple versucht es mit den beiden Anbietern aufzunehmen, die smarte Lautsprecher bereits seit Jahren anbieten.

January 23, 2018

