MÜNCHEN (dpa-AFX) - ProSieben berichtet auch in diesem Jahr ausführlich über die Verleihung der Oscars. Der begehrte Filmpreis wird am Sonntag (4. März/Ortszeit) von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas) in Los Angeles für die besten Leistungen der Produktionen des Vorjahres überreicht.

Am 4. März ab 23.30 Uhr MEZ startet die Vorberichterstattung, wie der Privatsender mitteilte. Um 0.45 Uhr geht es mit Informationen vom roten Teppich weiter. Ab 2 Uhr folgt dann "Oscar 2018 - Die Academy Awards - live aus L.A." mit der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger.

Der Filmpreis wird in diesem Jahr zum 90. Mal vergeben. Als großer Favorit gilt der Film "Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro, der gleich 13 Nominierungen bekommen hat.

Der deutsche Film "Aus dem Nichts" von Regisseur Fatih Akin hat es nicht in die Oscar-Endrunde geschafft. Dagegen ist die deutsche Regisseurin und Schauspielerin Katja Benrath mit ihrem Kurzspielfilm "Watu Wote/All Of Us" nominiert worden. Die Filmakademie gab die Nomierungen am Dienstag bekannt./ah/DP/stk

