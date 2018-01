Dow Jones - Ausbruch geglückt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index ließ sich zuletzt charttechnisch hervorragend auswerten. Der Index tat sich wiederholt schwer mit dem Widerstand bei 26.160 Punkten, schaffte es in der letzten Handelsstunde am Montag aber, diese Hürde signifikant hinter sich zu lassen. Damit ist ein weiteres Kaufsignal aktiviert.

Heute kam es bereits zum Rücklauf an die jetzt neue Unterstützung bei 26.160 Punkten. Diese muss der Index auch in den kommenden Stunden verteidigen, um die Aufwärtsbewegung fortsetzen zu können. Dabei lässt sich das nächste große Trendziel im Bereich um 26.600 Punkte veranschlagen, wo gleich ein ganzes Sammelsurium an Fibonacci-Extensionen zusammenläuft. Folglich könnte sich in diesem Kursbereich auch ein markantes Zwischenhoch ausbilden.

Gibt der Dow Jones Industrial Average Index dagegen 26.160 Punkte auf, liegt bei 26.086 Punkten ein weiterer Support im Markt. Wiederum darunter wird ein Umweg über die Marke von 25.947 Punkten wahrscheinlich. Dort könnten sich folglich im Falle von Schwäche neue antizyklische Chancen auf der Long-Seite ergeben.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2018 - 23.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 23.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

