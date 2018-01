Liebe Trader,

Das Wertpapier des Ölkonzerns Exxon Mobil steckt übergeordnet seit Mitte 2014 und einem Kursniveau von 104,76 US-Dollar in einem intakten Abwärtstrend fest und fiel dabei auf ein Kursniveau von 66,55 US-Dollar zurück. Erst an den 2011'er Tiefs gelang es einen tragfähigen Boden zu finden und wieder zur Oberseite abzudrehen. Es dauerte jedoch gut ein Jahr, bis Exxon Mobil sich wieder an die obere Trendkanalbegrenzung um 95,55 US-Dollar herantasten konnte - ein Ausbruch blieb der Aktie jedoch verwehrt. Der schwache Ölpreis erlaubte keine höheren Kursnotierungen im Wertpapier des Konzerns. Gut 18 Monate später notiert Exxon Mobil einmal mehr an der Trendbegrenzung von jetzt grob 88,67 US-Dollar und bereitet sich offenbar auf einen nachhaltigen Ausbruch vor. Beim vierten Test der Trendlinie muss es anscheinend mit einem Ausbruch klappen.

Long-Chance:

Sobald das Wertpapier von Exxon Mobil über die Trendlinie bei ca. 88,67 US-Dollar per Wochenschlusskurs ausbricht, könnte die Aktie zunächst an die Zwischenhochs aus Dezember 2016 bei 93,22 US-Dollar zulegen, darüber wäre sogar ein Test der Hochs aus Mitte des gleichen Jahres bei 95,55 US-Dollar vorstellbar und kann über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen und darf noch ruhig unter dem Niveau von 84,50 US-Dollar angesetzt werden - später ist nämlich ein regelkonformer Pullback zurück zum Ausbruchsniveau zwingend zu erwarten. Scheitert die Aktie mit einem Ausbruch in den kommenden Wochen, so könnte aus dem Stand heraus ein Rückläufer an die 200-Wochen-Durchschnittslinie bei 84,60 US-Dollar einsetzen. Tiefer darf es jedoch nicht gehen, weil sonst weitere Abgaben auf den seit Mitte 2015 bestehenden Aufwärtstrend um glatt 80,00 US-Dollar folgen sollten.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 89,00 US-Dollar

Kursziel: 93,22 / 95,55 US-Dollar

Stopp: < 84,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,50 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Monate

Wochenchart:

Tageschart:

Exxon Mobil Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 88,25 US-Dollar; 15:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

