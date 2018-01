Wien - Russlands Wirtschaftswachstum fiel 2017 besser aus als von den Analysten erwartet, trotz einer vergleichsweise restriktiven Fiskal- und Geldpolitik, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport". Die Wirtschaftsdynamik habe sich in der zweiten Jahreshälfte allerdings abgeschwächt.

