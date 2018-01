Der US-Biotechkonzern Celgene ist nach Ionis Pharmaceuticals mit 9,6 Prozent die zweitgrößte Position im Portfolio von BB Biotech. Wie die Schweizer in ihrem jüngsten Quartalsbericht bekannt gaben, haben sie im Large-Cap-Bereich Teilgewinne bei Novo Nordisk nach dessen starker Erholung mitgenommen und die Mittel während eines heftigen Ausverkaufs Ende Oktober in Celgene investiert. Charttechnisch hat sich das Papier von Celgene zwar noch nicht nachhaltig erholen können, das Unternehmen arbeitet jedoch bereits am weiteren langfristigen Wachstum. Bereits vor Kurzem hat das Unternehmen beim Krebsspezialisten Impact Biomedicines für rund sieben Milliarden Dollar zugeschlagen, in dieser Woche nun der nächste Deal: Celgene hat sich den bisherigen Kooperationspartner Juno Therapeutics, an dem Celgene bereits einen Anteil von 9,7 Prozent besaß, für 87 Dollar je Aktie oder rund neun Milliarden Dollar in bar geschnappt. Das Angebot lag damit rund 30 Prozent über dem letzten Schlusskurs und mehr als 90 Prozent über dem Kurs vor Aufkommen der Spekulationen. Bereits in der vergangenen Woche war über diesen möglichen Zukauf spekuliert worden (vgl. "Übernahmealarm: BB-Biotech-Beteiligungen Celgene und Juno vor Mega-Deal"). Celgene erhofft sich durch den Zukauf einen deutlichen Umsatzbeitrag bis 2020. Der Konzern bekommt nun Zugriff auf ein Unternehmen, das nach Einschätzung von Experten auf der Suche nach neuartigen Therapien gegen Krebs teils weit fortgeschritten ist. Juno forscht unter anderem an der CAR-T-Zelltherapie, die als vielversprechendes Wachstumsfeld gilt.

