Liebe Leser,

Gazprom hat zum Wochenauftakt erneut ein sehr starkes Aufwärtssignal gesetzt. Denn die Aktie erreichte ein Zwischenhoch und deutete damit an, dass weitere gut 15 % Kursgewinn in vergleichsweise kurzer Zeit möglich sind. Damit wird der Wert an den Börsen immer wichtiger. Im Detail: Die Aktie sattelte zwar nur 0,5 % auf. Damit jedoch wurde der höchste Kurs seit einigen Monaten erzielt. Weitere Widerstände sind bis zum 1-Jahres-Hoch bei 4,76 Euro, erreicht am 27. Januar 2017, ... (Frank Holbaum)

