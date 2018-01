FRANKFURT (Dow Jones)--BMW und Daimler werden laut einem Zeitungsbericht ihre Tochtergesellschaften Drive Now und Car2Go in Kürze zusammenlegen. Die Verhandlungen seien auf der Zielgeraden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und beruft sich auf Unternehmenskreise.

Schon im Februar wollten die beiden Autohersteller die Fusion der Carsharing-Gesellschaften bekanntgeben. Nach Informationen der Zeitung sei geplant, beide Marken zu erhalten. BMW halte an der Marke Drive Now fest, Daimler an Car2Go. Alles was den Betrieb der flexiblen Kurzzeitleihe von Autos möglich mache, das sogenannte Backend samt der IT-Technik, würde aber zusammengelegt. Eine gemeinsame Internet-Plattform soll die Angebote auf eine für die Kunden praktische Weise bündeln.

Beide Carsharing-Angebote basieren auf dem Prinzip der flexiblen Automiete, ohne feste Standplätze und mit minutengenauer Abrechnung.

Über die Fusion wird seit gut einem Jahr spekuliert. Dass sich die Verhandlungen über den Zeitraum eines ganzen Jahres hinzogen, habe nicht nur mit vorkartellrechtlichen Prüfungen zu tun, berichtet das Blatt. BMW und Daimler hätten die Fusion auch mit ihren bisherigen Kooperationspartnern klären müssen. "Ohne Zustimmung von Sixt ändert sich bei Drive Now nichts", habe es aus der Zentrale des Autovermieters in Pullach, der mit 50 Prozent an Drive Now beteiligt ist, stets gelautet. Gleichwohl werde Sixt in die Rolle des Minderheitspartners gehen. Über ein Kaufangebot für die restlichen Anteile und die Markenrechte sollen Sixt und BMW sich handelseinig sein, so die FAZ.

Eine Sprecherin von Daimler wollte auf Nachfrage von Dow Jones Newswires zu dem FAZ-Bericht nicht Stellung nehmen. Sixt und BMW waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

