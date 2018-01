Amine Soubai steht nunmehr an der Spitze der GmbH und der beiden Marken TSC und Printronix Auto ID. Damit leitet der Kennzeichnungsexperte, der seit Januar 2016 als Director EMEA und zuvor als Regional Sales Manager DACH & Northern Europe für die 2016 von TSC Auto ID Technology Co., Ltd. übernommene und eingegliederte Thermo/AICD-Produktlinie von Printronix tätig war, einen der weltweit führenden und rasant wachsenden Hersteller der AIDC-Branche.

Soubai bringt eine über 20jährige Erfahrung sowie Erfolge in globalen Organisationen, insbesondere in der Druckbranche und in IT-Unternehmen, mit. Vor seiner Tätigkeit für Printronix Auto ID war der Einundfünfzigjährige als PAN European and Global Account Sales Manager bei Toshiba TEC Europe und davor wiederum als Sales Development Manager der US-amerikanischen Firma Electronics for Imaging (EFI) tätig. Soubai begann seine Karriere mit einem Studium der Informatik und Computertechnik an der Fachhochschule Krefeld, schloss als Diplom-Ingenieur ab und spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch.

"Meine Hauptaufgabe als Geschäftsführer sehe ich in erster Linie in der erfolgreichen und gleichberechtigten Zusammenführung der beiden Marken Printronix Auto ID und TSC. Auf meiner Agenda steht aber natürlich auch der weitere Ausbau unseres Portfolios und die Sicherung unserer weltweit geschätzten Servicequalität, die Anpassung unserer Vertriebsorganisation an die aktuellen Gegebenheiten sowie entsprechende Marketingmaßnahmen", fasst Amine Soubai erste strategische Ziele kurz und prägnant zusammen. Der gestandene Manager freut sich auf die neue Herausforderung - übernimmt er doch ein äußerst erfolgreiches Unternehmen, das immer wieder durch revolutionäre Entwicklungen und ...

