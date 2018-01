Die EU plant, die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte offenzulegen. Eine gute Idee? Theoretisch schon. Aber totale Transparenz ist ökonomisch nicht immer gut.

Die EU-Kommission plant, die Verhandlungsmacht von Landwirten gegenüber Händlern zu stärken. Ein hehres Ziel, das man dank eines Zaubermittels erreichen will: Transparenz. Geht es nach Brüssel, sollen künftig die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse entlang der Lieferkette veröffentlicht werden. Dann müsste etwa der Einzelhandel seine Einkaufspreise offenlegen.

Im April will Agrarkommissar Phil Hogan dazu einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Eine gute Idee, möchte man meinen. Doch der Hauptverband des deutschen Einzelhandels (HDE) ist alarmiert. Er befürchtet, dass eine "höhere Transparenz in Verbindung mit zusätzlichen Meldepflichten für die Akteure der Lieferkette tendenziell zu steigenden Verbraucherpreisen" führt. Wie bitte? Mehr Durchsichtigkeit, mehr Preistransparenz - was soll daran aus Sicht des Konsumenten schlecht sein?

Wenige Konzepte sind Verbraucherschützern so heilig wie Transparenz. Zu Recht, sagen Ökonomen: Nur ein gut informierter Kunde kann sinnvolle und durchdachte Kaufentscheidungen treffen. Allerdings kann totale Offenheit gerade auf Märkten mit wenig Anbietern negative Nebeneffekte haben, warnen Forscher - und den Wettbewerb sogar bremsen, weil sie Unternehmen unerlaubte Absprachen erleichtert.

"Transparenz ist wichtig - aber exzessive Transparenz kann kontraproduktiv sein", sagt etwa Vitali Gretschko, Leiter der Abteilung Marktdesign am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Professor für Marktdesign an der Universität Mannheim. Es macht halt einen gewaltigen Unterschied, wer der größte Nutznießer eines Transparenzplus ist: Verbraucher und Kunden, die sich ihren persönlichen Reim auf Informationen machen. Oder Anbieter und Produzenten, die Informationen zur Preisgestaltung nutzen - zum Schaden der Kunden.

In der Volkswirtschaftslehre ist vollständige Information eine grundlegende Annahme in vielen Marktmodellen: Sie steht im Mittelpunkt der neoklassischen Gleichgewichtstheorie. Demnach wandern Kunden ab, wenn sie ein Produkt derselben Qualität für einen geringeren Preis von einem anderen Anbieter bekommen. Unternehmen sind so gezwungen, ihre Preise zu senken. Der Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz von der Columbia University hat nachgewiesen, dass in einem Markt mit funktionierendem Wettbewerb die Preise deutlich fallen, wenn die Suchkosten der Verbraucher zurückgehen, ihnen alle Informationen also leicht zugänglich sind.

In vielen Bereichen bemüht sich die Politik daher, den Kunden mehr Informationen zu verschaffen. Gefördert mit Steuermitteln, untersucht etwa die Stiftung Warentest schon seit den Sechzigerjahren eine breite ...

