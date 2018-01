ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit einem leichten Aufschlag hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Beflügelt von den positiven Vorgaben von der Wall Street, wo die Indizes nach der Einigung im US-Haushaltsstreit, die Rekordjagd wieder aufgenommen haben, ging es auch für den SMI nach oben. In der Spitze näherte sich der Index seinem Allzeithoch bis auf 18 Punkte an, konnte dieses Niveau allerdings nicht ganz behaupten.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 9.552 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 53 (zuvor: 50,13) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien von SGS nach Zahlenvorlage unter Druck. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 zwar das erwartete solide organische Wachstum, doch bei der operativen Marge kam es statt einer Steigerung zu einem leichten Rückgang. Vor diesem Hintergrund sei es zu Gewinnmitnahmen in der zuletzt gut gelaufenen Aktie gekommen, die um 3,3 Prozent nachgab und damit schwächster SMI-Wert war.

Dagegen ging es für die Logitech-Aktie um 8,0 Prozent nach oben. Der Hersteller von Computer-Zubehör hat nach Aussage von Händlern starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Hier se es in allen Produktkategorien deutlich nach oben gegangen.

Die Aktie der UBS gewann 1,0 Prozent. Bereinigt sei der operative Vorsteuergewinn im vierten Quartal im Jahresvergleich um 21 Prozent gestiegen, wobei sich das Vermögensmanagement als Treiber erwiesen habe, hieß es von CFRA. Da die Analysten ein ausgeglicheneres Chance-Risiko-Verhältnis erkennen, wurde die UBS-Aktie auf "Hold" von zuvor "Buy" abgestuft.

January 23, 2018

