Das Hamburger Stammhaus und dessen Tochtergesellschaften in Australien, Indien, Malaysia und der Türkei sind nun Bestandteil von Engie Axima mit Hauptsitz in Paris, das die weltweiten Konzernaktivitäten im Bereich Schifffahrt und Öl & Gas verantwortet. Noske-Kaeser entwickelt seit mehr als 135 Jahren innovative Lösungen für Lüftung, Heizung und Klimatisierung an Bord von Schiffen. Das Unternehmen, welches ab den 1970er Jahren lange Zeit zur Hamburger Großwerft Blohm+Voss gehörte, erweiterte seither kontinuierlich sein Leistungsportfolio und bietet heute auch Systeme zur Kältetechnik, Feuerlöschtechnik, Rohrleitungstechnik, Elektrotechnik sowie gegen Chemische, Biologische, Radiologische und Nukleare Gefahren (CBRN-Schutz) an. Heute zählen die Hamburger zu den wenigen Unternehmen, die Klima-, Kältetechnik und Brandschutzsysteme speziell für Offshore-Plattformen entwickeln. Neben dem traditionellen Kerngeschäft im Bereich Marine wird das Unternehmen auch verstärkt in Lösungen für Wachstumsfelder wie Kreuzfahrtschiffe oder Offshore-Windparks investieren. "Die Übernahme von Noske-Kaeser erlaubt Engie Axima, ihre Position in den Segmenten Kreuzfahrt & Fähren, Öl & Gas und Marine weiter zu festigen. Daneben ermöglicht die Übernahme das Erschließen neuer Märkte wie Offshore Windenergie sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...