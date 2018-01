Leipzig (ots) - Das kulturelle und gesellschaftliche Großereignis unter dem Motto "Magisches Dresden - der Ball bringt Glück" wird von Guido Maria Kretschmer und Sylvie Meis präsentiert. Der MDR überträgt am 26. Januar ab 20.15 Uhr fünf Stunden das Geschehen in der Oper und davor. Die Hörfunkwellen MDR JUMP und MDR SACHSEN - Das Sachsenradio berichten ebenso wie mdr.de und jumpradio.de.



Publikum aus aller Welt zieht es am 26. Januar nun bereits zum 13. Mal nach Dresden, um ein ganz besonderes Event zu feiern: den Dresdner SemperOpernball. 2.000 Gäste feiern in der Oper das Ereignis mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft. Rund 15.000 Zuschauer erleben zudem auf dem Theaterplatz vor der Oper den SemperOpenairball, den Max Giesinger mit einem kleinen Konzert bereichert. 20.15 Uhr startet die Livesendung im MDR-Fernsehen mit dem Countdown zum SemperOpernball. Sarah von Neuburg und René Kindermann präsentieren sie von der Außenbühne auf dem Theaterplatz. MDR-Moderatorin Mareile Höppner interviewt währenddessen prominente Gäste auf dem Roten Teppich und Anja Koebel berichtet erstmals vom VIP-Empfang.



Ab 21.00 Uhr wird das Moderatoren-Duo Sylvie Meis und Guido Maria Kretschmer durch das Programm des Abends führen. In diesem Jahr wird die Sächsische Staatskapelle Dresden - unter der Leitung des russischen Dirigenten Dmitri Jurowski - den Ball musikalisch begleiten. Gemeinsam mit dem Sächsischen Staatsopernchor bieten die Musikerinnen und Musiker den Zuschauerinnen und Zuschauern ein erstklassiges Programm. Das Semperopernballett zeigt ebenso sein Können in Verbindung von traditionellem und zeitgenössischem Tanz. Zu Gast ist auch eine der gefragtesten deutschen Sopranistinnen: Diana Damrau. Bereits 2006 war sie zur Premiere des SemperOpernballs in Dresden zu hören.



Preisträger des St. Georg-Ordens werden in diesem Jahr u. a. sein: Fußballweltmeister Miroslav Klose, Schauspielerin Veronica Ferres, Paralympics-Gewinnerin im Handbike Christiane Reppe und der deutsche Schauspielweltstar Jürgen Prochnow.



Im Anschluss an die Preisverleihung erzählen die MDR-JUMP-Morningshow-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde ab ca. 23.00 Uhr interessante Geschichten rund um den Ball in ihrem "Ballgeflüster".



Anknüpfend an den großen Erfolg im vergangenen Jahr spielt André Rieu auch 2018 das Mitternachtskonzert auf dem SemperOpernball. Der Starviolinist und sein Johann Strauss Orchester versprechen eine rauschende Ballnacht, die sowohl im MDR-Fernsehen ab ca. 23.50 Uhr als auch für die Gäste auf dem Theaterplatz live übertragen wird.



Berichterstattung rund um den Ball



Gesine Schöps berichtet eine Woche lang täglich in "MDR um 4" über die Vorbereitungen des Balls. Am Tag des Ereignisses schaltet "MDR um 4" mit der Rubrik "Gäste zum Kaffee" live ab 16.30 nach Dresden. René Kindermann wird mit Gästen des Balls und mit Machern vor Ort im Gespräch sein.



Mareile Höppner schaltet live 19.50 Uhr direkt nach dem "Aktuell Wetter" in "MDR Aktuell".



Für MDR SACHSEN - Das Sachsenradio wird sich Silvio Zschage ab Freitag-Nachmittag mehrmals im Programm melden. Mit Live-Schalten und Beiträgen wird der MDR SACHSEN-Morgenmoderator über das Geschehen rund um und aus der Semperoper berichten. Außerdem werden die Hörer des Sachsenradios über den Semperopernball aktuell in den Nachrichten informiert.



MDR SACHSEN - Der Sachsenspiegel berichtet am Donnerstag über die MDR SACHSEN-Gewinnerin der Flanierkarten, die ihre Tochter mit zum Ball nimmt. Am Freitag gibt es im Ländermagazin außerdem eine Schalte zum Roten Teppich sowie einen Beitrag über die Dresdner Sportlerin Christiane Reppe, die einen der St. Georgs Orden erhalten wird. Am Sonnabend werden dann noch einmal die Höhepunkte der Ballnacht gezeigt.



Für MDR JUMP werden sich die Morgenmoderatoren (und Moderatoren des "Ballgeflüsters") Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde mit einem Facebook-Live-Video am Freitagnachmittag melden. Zudem ist Reporter Rico Drochner mit Live-Schalten und Beiträgen mehrmals im Programm zu hören und berichtet über das Geschehen rund um den Ball.



Die MDR JUMP-Moderatoren Jessica Wahls und Timo Close moderieren von 18.00 bis 19.30 Uhr den ersten Teil des SemperOpernairballs auf dem Theaterplatz.



Am Mittwoch, 23. Januar verlost MDR JUMP in der Morgensendung noch einmal begehrte Flanier-Tickets.



Zusätzlich wird der Ball unter meine-heimat.de und jumpradio.de ausführlich beleuchtet. Hier kann man täglich erfahren, wer alles zum Ball kommt, wie sich die Debütanten vorbereiten oder was die Highlights der rauschenden Ballnacht sind. Außerdem gibt es Karten für den SemperOpernball 2019 zu gewinnen. Guido Maria Kretschmer kommentiert die Ballkleider der letzten zehn Jahre und beantwortet täglich Quizfragen zum Ball. Mit Tanzvideos kann man sich daheim noch einmal auf das große Ereignis vorbereiten. Ein Zeitraffer-Video zeigt Sarah von Neuburg mit Schminktipps. Mareile Höppner wird live über die Social Media Kanäle des MDR von der Ballnacht als Reporterin berichten. Unter meine-heimat.de sind alle Highlights der Show, emotionale Momente, musikalische Auftritte und aufwändige Bildergalerien zu finden, für alle, die am Tag danach den Ball noch einmal genießen wollen. Auf jumpradio.de gibt es ein Special mit Beiträgen und Bildergalerien. Im MDR-Youtube-Channel werden außerdem Auszüge aus dem Mitternachtskonzert gezeigt sowie Highlights aus dem "Countdown" und dem "Ballgeflüster". Und auch auf den Social-Media-Kanälen von Meine Heimat und MDR JUMP - Facebook, Twitter und Instagram - wird das Livegeschehen in Dresden begleitet.



Das MDR-Fernsehen überträgt den SemperOpernball auch 2018 wieder barrierefrei. Die Sendung wird mit Live-Audiodeskription und Live-Untertitelung ausgestrahlt, sodass auch blinde und sehbehinderte Zuschauer sowie Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit an diesem besonderen Ereignis teilhaben können.



