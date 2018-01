Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt beendete am Dienstag eine relativ bewegte Sitzung schliesslich mit leichten Aufschlägen. Am Morgen hatten positive Vorgaben aus Übersee sowie die feste Notierungen bei den Schwergewichten Nestlé und Roche den Leitindex SMI nach der jüngsten Gewinnserie weiter in die Höhe getrieben. ...

