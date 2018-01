Köln (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



der Termin für die Übergabe der DVD "Dackl trifft Mozart" an die Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, im Rahmen einer Musikstunde mit Mitgliedern des WDR Sinfonieorchesters und dem Dackl am morgigen Mittwoch, den 24.01.2018, um 9.00 Uhr, in der Donatus Grundschule, Donatusstraße 12, 53175 Bonn findet nicht statt.



Wir informieren sie in Kürze über einen neuen Termin.



Pressekontakt: Pressekontakt: Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122, barbara.feiereis@wdr.de