Takeda Pharmaceutical Company Limited [TOKYO:4502], ("Takeda") ist stolz, von Corporate Knights zum dritten Mal in Folge als eines der 100 weltweit nachhaltigsten Unternehmen für 2018 in den globalen Index (Global 100)aufgenommen worden zu sein. Die Grundlage für diese Auszeichnung bilden 17 zentrale Leistungsindikatoren, einschließlich Finanzmanagement, Umsatztransparenz und Lieferantenperformance. Takeda befand sich im Bereich Innovationsfähigkeit unter den besten 25 und hat für seine Vielfalt der Führungskreise erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Global-100-Unternehmen 2018 machen die besten 1,3 weltweit in Bezug auf Nachhaltigkeitsperspektiven aus. Der Index wurde 2005 erstmals erstellt. Die Ergebnisse werden jedes Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos bekannt gegeben.

Als eines der LEAD-Unternehmen innerhalb von United Nations Global Compact orientiert sich Takedas nachweisliche Nachhaltigkeits-Erfolgsbilanz an langfristigen internationalen Zielsetzungen wie den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Takeda ist das einzige japanische Pharmaunternehmen und eines von vier japanischen Unternehmen, das es 2018 in die Runde der besten 100 geschafft hat. Zudem ist es eines von nur zehn Pharmaunternehmen, die überhaupt aufgeführt werden.

"Takeda ist stolz, erneut für sein Engagement für Nachhaltigkeit ausgezeichnet zu werden, insbesondere angesichts der Gesellschaft derart illustrer globaler Unternehmen", erklärte Haruhiko Hirate, Corporate Communications und Public Affairs Officer. "Wir möchten weltweit langfristige wirtschaftliche, soziale und umweltorientierte Werte schaffen und maximieren, Werte, die von unserer einzigartigen und diversifizierten Unternehmensführung durch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) gesteuert werden. Dabei unterstützen wir langfristige Investitionen in Krankheitsprävention, Kompetenzbildung und Zugang zu Gesundheitsressourcen, die zu einer nachhaltigen Gesundheit von Patienten überall auf der Welt beitragen. Als Unternehmen strebt Takeda durch führende Innovationen im Bereich Medizin gemeinsam mit der globalen Gemeinschaft nach einer besseren Gesundheit und einer positiveren Zukunft für Menschen weltweit."

Neben seiner Aufnahme in den Index der Global 100 wird Takedas Engagement auch im Rahmen zahlreicher Bewertungen für sozial verantwortliche Investitionen (Socially Responsible Investment, SRI) anerkannt. Name des Index Anlageuniversum /

Bewertungen Unternehmen /

Bewertende

Organisation Land Verliehene Auszeichnungen Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index S&P Dow Jones Indizes USA 8 Jahre in Folge FTSE4Good Global Index FTSE Russel GB 13 Jahre in Folge Ethibel EXCELLENCE Investment Register Forum Ethibel BEL 3 Mal Prime Status Oekom DE zum ersten Mal

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie, neurowissenschaftliche Therapiebereiche sowie Impfstoffe. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie die Präsenz von Takeda auf aufstrebenden Märkten sind Takedas aktuelle Wachstumsmotoren. Etwa 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit Takedas Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

