- 170.000 Besucher kamen bundesweit zum Aktionstag in die SKODA Autohäuser - Großes Interesse an den umfangreich ausgestatteten CLEVER-Sondermodellen - CLEVER-Sondermodelle CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA bieten in Kombination mit optionalen Ausstattungspaketen bis zu 4.000 Euro Preisvorteil und fünf Jahre Garantie(1) - KODIAQ SPORTLINE gewinnt beim Handelsdebüt viele Fans mit seinem rassigen Look - Mit dem BYE-BYE-Bonus profitieren Kunden noch bis zum 31. März von bis zu 7.000 Euro(2) Prämie



Mehr als 170.000 Besucher sind am vergangenen Samstag der Einladung der deutschen SKODA Handelspartner gefolgt und haben sich von den aktuellen Modell-Highlights der tschechischen Marke begeistern lassen. Im Mittelpunkt des SKODA Buffets standen die CLEVER-Sondermodelle, die besonders beliebte Ausstattungsmerkmale mit einem Preisvorteil von bis zu 4.000 Euro vereinen. Ein weiterer Höhepunkt war die Handelspremiere des KODIAQ SPORTLINE. Vor Ort in den Autohäusern konnten die Gäste die Fahrzeuge live kennenlernen und zum Beispiel die moderne Konnektivitätslösung SKODA Connect ausprobieren. Bis zum 31. März profitieren Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer beim Kauf eines neuen SKODA Modells mit dem BYE-BYE-Bonus von bis zu 7.000 Euro(2) Prämie.



"Das SKODA Buffet war ein voller Erfolg und ein Jahresauftakt nach Maß. Insbesondere unsere neue Sondermodellreihe fand großes Interesse", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Mit den CLEVER-Sondermodellen bietet SKODA gleich vier beliebte Baureihen mit besonders umfangreicher Serienausstattung an. In Kombination mit dem BYE-BYE-Bonus ergeben sich für SKODA Kunden aktuell sehr attraktive Preisvorteile", so Jürgens weiter.



Als CLEVER-Sondermodelle sind die Baureihen CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA erhältlich. Zahlreiche beliebte Komfort- und Designmerkmale sind Serie - zum Beispiel beheizbare Vordersitze, Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). In Kombination mit optionalen Ausstattungspaketen profitieren Käufer bei den CLEVER-Sondermodellen von bis zu 4.000 Euro Preisvorteil. Darüber hinaus gewährt SKODA auf alle Fahrzeuge der CLEVER-Sondermodellreihe fünf Jahre Garantie(1) bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern. Die sogenannte Garantie+ setzt sich aus der zweijährigen Herstellergarantie und der dreijährigen SKODA Neuwagen-Anschlussgarantie zusammen. Noch bis zum 31. März bietet SKODA zudem den attraktiven BYE-BYE-Bonus an: Damit erhalten Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer beim Kauf eines neuen SKODA Modells bis zu 7.000 Euro(2) Prämie. Um das Angebot zu nutzen, müssen Käufer ein gebrauchtes Automobil einer beliebigen Marke mit einem Dieselmotor der Normen Euro 1 bis 4 eintauschen.



Weiterer Hauptakteur des SKODA Buffets war der KODIAQ SPORTLINE, der am Aktionstag sein Handelsdebüt feierte. Sein sportlicher Look mit anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarzen Karosseriedetails hat die Besucher besonders angesprochen. Den Innenraum zieren ein schwarzer Dachhimmel, die Pedalerie im Edelstahldesign und ein Sportlenkrad. Beim SKODA Buffet konnten die Gäste auf den hochwertigen Alcantara-Sportsitzen Platz nehmen und dabei die Konnektivitätslösung SKODA Connect inklusive des serienmäßigen Service Care Connects testen. Er umfasst neben Assistenz- und Notruffunktionen auch den Fahrzeugfernzugriff. So lässt sich zum Beispiel via Smartphone überprüfen, wo das Auto parkt. Zur Serienausstattung zählen darüber hinaus das adaptive Fahrwerk inklusive Fahrprofilauswahl und der Offroad-Assistent für 4x4-Versionen.



