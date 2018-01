Bonn (ots) - Die Weltkonjunktur brummt. Doch von dem Wachstum profitieren nur Wenige. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer - so formulieren es NGOs wie die internationale Hilfsorganisation Oxfam. Beim traditionsreichen Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos treffen sich seit Dienstag 3000 Wirtschaftslenker, Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft. Auf der Tagesordnung: Wachstum und eine Zukunft für alle.



Was kann gegen die wachsende Ungleichheit getan werden? Wie könnte eine gerechtere Wirtschaftsordnung aussehen? Was kann in Davos erreicht werden?



Moderatorin Anke Plättner diskutiert u.a.



mit:



- Ellen Ehmke, Oxfam - Prof. Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - Ursula Weidenfeld, Publizistin



