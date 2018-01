Liebe Leser,

die Deutsche Bank konnte zum Auftakt der neuen Woche wieder einmal für gute Stimmung an den Märkten sorgen. Dies war in den vergangenen Monaten einige Male gelungen. Nun eröffnen sich erneut Chancen für Kurssteigerungen auf 17 Euro oder mehr, gegebenenfalls auch bis zu 20 Euro, so das Urteil der Chartanalysten. Konkret: Die Aktie gewann mehr als 3 % an Wert und bewegt sich damit im laufenden Aufwärtstrend erneut auf die 16-Euro-Marke zu. Sollte es gelingen, diese Hürde zu ... (Frank Holbaum)

