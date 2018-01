Jährliche Umfrage bei HBR bestätigt die Marktführerschaft von TeamConnect

AUSTIN, Texas (USA), 23. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech (http://www.mitratech.com/), der führende Anbieter von Softwarelösungen für Rechts-, Compliance- und Risikomanagement, gab bekannt, dass TeamConnect (http://www.mitratech.com/teamconnect/), die führende ELM (Enterprise Legal Management)-Plattform, als meistverwendetes Rechtsmanagementsystem und das am zweithäufigsten verwendete elektronische Rechnungssystem (E-Billing) aus der Rechtsabteilungsumfrage von HBR Consulting (HBR) im Jahr 2017 (http://www.hbrconsulting.com/law-department-survey/) hervorgegangen ist.

In der diesen Monat veröffentlichten Rechtsabteilungsumfrage von HBR ging TeamConnect von Mitratech unter 13 Systemen für Rechtsmanagement (http://www.mitratech.com/legal-matter-management/) als das meistverwendete System hervor. Insgesamt machten die ELM-Lösungen von Mitratech mehr als ein Drittel aller Anwendungsfälle von Rechtsmanagementsystemen aus. TeamConnect wurde außerdem zum dritten Mal hintereinander als das am zweithäufigsten verwendete E-Billing (http://www.mitratech.com/legal-spend-management/)-System genannt. Damit setzt sich ein Trend fort, denn schon seit Jahren wechseln immer mehr Kunden von anderen Punktlösungen auf die integrierte ELM-Plattform von Mitratech. Die Kundenzufriedenheit mit Rechtsmanagement- und E-Billing-Lösungen von TeamConnect bleibt weiterhin bei hohen Werten von 3,5 bzw. 3,7 von 4.

"Es ist schön zu sehen, dass TeamConnect von der Rechtsbranche einmal mehr als meistgenutzte Plattform genannt wurde. Wir bemühen uns weiterhin darum, dass der Markt immer mehr zu unserer integrierten Rechtsmanagement- und E-Billing-Lösung tendiert", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Wir wollen nicht nur in TeamConnect investieren, sondern auch Collaborati (http://www.mitratech.com/collaborati/), unsere E-Billing-Lösung für Anwaltskanzleien, so intensiv fördern wie noch nie. Diese Investitionen zahlen sich für unsere Kunden aus, denn sie liefern die leistungsstärkste und benutzerfreundlichste Software im ELM-Bereich."

Die Rechtsabteilungsumfrage von HBR ist die am längsten bestehende Quelle für Benchmarking-Daten von Rechtsabteilungen aus den USA und dem Rest der Welt. Neben der Erfassung der Leistungen und Trends in den Rechtsabteilungen befasst sich die Umfrage auch mit der Verwendung und der Zufriedenheit mit diversen in der Rechtsbranche eingesetzten Technologien. Die Befragten repräsentierten knapp 300 Rechtsabteilungen aus den USA und dem Rest der Welt.

"Die Rechtsabteilungen von heute wissen genau, wie stark sich Technologie auf strategische Entscheidungen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten auswirkt", erklärte Kevin Clem, leitender Direktor und Übungsgruppenleiter im Bereich Rechtsabteilungsberatung bei HBR. "Wir beglückwünschen Mitratech zum großartigen Umfrageergebnis. Ganz offensichtlich liefert das Unternehmen weiterhin einen großen Mehrwert für seine Kunden."

Details zur Umfrage und weitere Informationen darüber, wie Sie die vollständige Auflistung der Anbieter von technologischen Lösungen für die Rechtsbranche erhalten, finden Sie unter http://www.hbrconsulting.com/law-department-survey (http://www.hbrconsulting.com/law-department-survey). Weitere Informationen zu Mitratech finden Sie auf www.mitratech.com.

Über Mitratech

Mitratech ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Rechts-, Compliance- und Risikomanagement, der mehr als 1200 unterschiedlich große Unternehmen aus aller Welt bedient, die knapp 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen ausmachen und mehr als 500.000 User aus 160 Ländern stellen.

Mitratechs Portfolio von Rechts- und Risikomanagement-Lösungen für Unternehmen umfasst die Bereiche: Rechtsmanagement, Ausgabenmanagement, E-Billing, gesetzliche Aufbewahrungspflicht, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Unternehmenspolitikmanagement, Auditmanagement sowie Gesundheits- und Sicherheitsmanagement.

Mehr erfahren Sie unter www.mitratech.com.

Über die Umfrage von HBR Consulting

Die jährliche Rechtsabteilungsumfrage von HBR (http://www.hbrconsulting.com/law-department-survey/) ist die führende Quelle für Benchmarking-Daten von Rechtsabteilungen aus den USA und dem Rest der Welt. Sie erfasst die wichtigsten qualitativen und quantitativen Aspekte zur Bewertung der Performance von Rechtsabteilungen. Die bereits seit 14 Jahren durchgeführte Umfrage umfasst immer mehr Teilnehmer und erweitert stetig den Umfang, indem sie das Funktionsmanagement in den Rechtsabteilungen auf der ganzen Welt berücksichtigt. An der Studie 2017 nahmen fast 300 Teilnehmer aus über 20 Branchen teil. Die Umfrage von HBR Consulting konzentriert sich auf größere Rechtsabteilungen, umfasst Rechtsabteilungen sowohl aus den USA als auch aus anderen Ländern und legt großen Wert auf einheitliche Daten und rigorose Qualitätskontrollen. Damit nimmt sie eine Sonderstellung unter den Rechtsabteilungsumfragen ein. Für weitere Informationen darüber, wie Sie die Berichte der Rechtsabteilungsumfrage von HBR erwerben können, besuchen Sie http://www.lawdepartmentsurvey.com (http://www.lawdepartmentsurvey.com/) oder rufen Sie +1 215-628-3409 (USA) an.

