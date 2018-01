In Zürich protestierten Globalisierungskritiker gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos. Ihre Wut richtet sich vor allem gegen den US-Präsidenten. Das Motto: "Trump not welcome". Dabei kommen Farbe und Böller zum Einsatz.

Fackeln tauchen die Zürcher Innenstadt in rotes Licht, Demonstranten rufen "Revolution!", vereinzelt fliegen Böller in Richtung der Polizei: Unter dem Motto "Trump not welcome" sind am Dienstagabend tausende Demonstranten durch die Innenstadt von Zürich gezogen. Der Protest richtete sich gegen den US-Präsidenten und das World Economic Forum in Davos. Die Kundgebung verlief zunächst überwiegend friedlich, die Einsatzkräfte hielten sich im Hintergrund. Doch immer wieder warfen einzelne Teilnehmer mit Böllern, sprühten Graffiti und versuchten, Scheiben einzuschlagen.

Insgesamt siebzehn Organisationen und Parteien hatten zum Protest in der Limmatstadt aufgerufen. In den vergangenen Jahren hatten die Demonstrationen rund um das Weltwirtschaftsforum kaum noch Teilnehmer angelockt. Doch in diesem Jahr sorgte der US-Präsident mit seinem geplanten Besuch in der Schweiz für großen Zulauf. Dazu kommt, dass eine Kundgebung in Davos verboten wurde.

Zu den Initianten der Demo zählen Umweltschützer, Solidaritätsaktivisten und Vertreter gemäßigter Parteien. Aber auch der linksradikale "revolutionäre Block" hat zur Demo aufgerufen. Der Protest sei "legitim, weil sich diejenigen in Davos treffen, welche ...

