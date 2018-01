Zur Rose-Gruppe mit zweistelligem Umsatzwachstum in 2017

Medienmitteilung

Zur Rose-Gruppe mit zweistelligem Umsatzwachstum in 2017

Im Geschäftsjahr 2017 setzte die Zur Rose-Gruppe ihre Wachstumsziele erfolgreich um und erwirtschaftete einen Umsatz knapp unter der Milliardenschwelle. Der Umsatz erhöhte sich organisch um 11.8 Prozent auf CHF 982.9 Mio. (10.7 Prozent in Lokalwährung). Im vierten Quartal nahm er um 16.8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode zu, womit sich das Wachstum gegenüber dem dritten Quartal weiter beschleunigte. Der Umsatz des für die Gruppe nachhaltig relevanten Geschäfts der getätigten Akquisitionen Eurapon und Vitalsana würde sich 2017 auf EUR 85 Mio. belaufen.

Stärkung der Marktführerschaft in Deutschland In Deutschland gelang es der Zur Rose-Gruppe, ihre führende Marktstellung im Jahr 2017 weiter auszubauen. Dank verstärkten Marketingaktivitäten wuchs der Umsatz deutlich zweistellig sowohl im Gesamtjahr mit 15.8 Prozent wie auch im vierten Quartal mit 15.0 Prozent (in Lokalwährung). Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln (Rx) erhöhte sich im vierten Quartal trotz regulatorisch bedingten Preissenkungen um 11.8 Prozent und im Gesamtjahr um 10.2 Prozent. Der Konversionseffekt von Kunden rezeptfreier Arzneimittel (OTC) zu Rx-Kunden als Ergebnis der Marketingkampagne ist weiterhin ein zusätzlicher Treiber des Rx-Geschäfts. Im Bereich des preissensitiven OTC-Geschäfts setzte sich das seit 2015 anhaltend starke Wachstum weiter fort. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 32.3 Prozent und im Gesamtjahr um 38.7 Prozent.

Deutliches Umsatzwachstum in der Schweiz Auch in der Schweiz setzte die Zur Rose-Gruppe ihre Geschäftstätigkeit 2017 erfolgreich fort und wuchs deutlich über dem Marktdurchschnitt. Während sich der Umsatz im Gesamtjahr um 6.3 Prozent auf CHF 500.0 Mio. erhöhte, stieg er im vierten Quartal markant um 11.2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Dank einer positiven Neukundenentwicklung erzielte Zur Rose im Ärztegeschäft (B2B) ein Umsatzplus von 7.7 Prozent im vierten Quartal und 6.5 Prozent im Gesamtjahr. Das Retailgeschäft (B2C) wuchs im vierten Quartal deutlich um 15.5 Prozent. Dies ist einerseits auf die Neuausrichtung des Specialty-Care-Geschäfts und andererseits auf den erfolgreichen Start des Shop-in-Shop-Konzepts mit der Migros zurückzuführen, das seit dem Start Mitte 2017 eine hohe Kundenakzeptanz aufweist.

Die Zur Rose-Gruppe wird den vollständigen Jahresbericht 2017 am 21. März 2018 publizieren.

Umsatzzahlen (ungeprüft)

Oktober bis Dezember, in 1000 1.10.-31.12.20- 1.10.-31.12.20- Verände-

CHF 17 16 rung Zur Rose-Gruppe 271'294 232'271 16.8% Segment Schweiz 137'084 123'303 11.2% B2B 97'797 90'800 7.7% B2C 37'541 32'503 15.5% BlueCare (1) 1'746 Segment Deutschland 134'210 108'968 23.2% Rx 72'774 60'625 20.0% OTC 42'236 29'885 41.3% Andere 19'200 18'458 4.0% Segment Deutschland, in 1000 115'999 100'886 15.0% EUR Rx 62'769 56'158 11.8% OTC 36'572 27'639 32.3% Andere 16'658 17'089 -2.5%

Januar bis Dezember, in 1000 1.1.-31.12.20- 1.1.-31.12.20- Verände-

CHF 17 16 rung Zur Rose-Gruppe 982'921 879'535 11.8% in Lokalwährung - - 10.7% Segment Schweiz 500'034 470'333 6.3% B2B 368'250 345'848 6.5% B2C 127'149 124'485 2.1% BlueCare (1) 4'635 Segment Deutschland 482'887 409'202 18.0% Rx 266'638 237'284 12.4% OTC 144'494 102'133 41.5% Andere 71'755 69'785 2.8% Segment Deutschland, in 1000 434'675 375'494 15.8% EUR Rx 239'876 217'738 10.2% OTC 129'991 93'720 38.7% Andere 64'808 64'036 1.2% 1) konsolidiert per 1. Mai 2017 Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 00 64

Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE) kotiert. Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

