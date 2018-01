FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.043 EUR

9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5 0.058 EUR

H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.044 EUR

H4ZT XFRA DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ 0.008 EUR

H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ 0.565 EUR

H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.414 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.022 EUR

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.049 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.033 EUR

KLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.449 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.188 EUR

CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA BOTTLG CONS.DL1 0.204 EUR

SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.031 EUR

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.449 EUR

31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.204 EUR

3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 0.136 EUR

H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.317 EUR

H4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.199 EUR

H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.198 EUR

PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.286 EUR

CML XFRA KYG211511087 CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 0.009 EUR

1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.041 EUR