Bei Logitech wird es jetzt richtig spannend. Denn im Umfeld der neuesten Quartalszahlen zeigt die Aktie des Unternehmens einen Ausbruch aus dem bisherigen Abwärtstrend. Nachdem die Zahlen für das abgeschlossene dritte Fiskalquartal 2017/2018 am Dienstagmorgen vorgelegt wurden, können die Vorschusslorbeeren dafür als gerechtfertigt angesehen werden. Logitech, die insbesondere Computerzubehör wie Eingabegeräte (Maus, Tastaturen) verkaufen, konnte den Umsatz um 22 % auf 812 Mio. $steigern. Dabei halfen insbesondere Bereiche wie Gaming (+ 62 %) und mobile Lautsprecher (+ 38 %). Auf operativer Ebene konnte das Unternehmen seinen Gewinn um 18 % auf gut 117 Mio. $ steigern, wobei hier die Bruttomarge etwas unter Druck geriet, weil man höhere Logistikkosten stemmenmusste. Dass der Nettogewinn letztlich 17 % unter den Vorjahreswerten lag, wurde mit einem einmaligen negativen Steuereffekt erklärt. Für den Markt entscheidend dürfte ein anderer Aspekt sein. Denn mit den vorgelegten Zahlen hat Logitech nicht nur die Analystenerwartungen übertroffen, sondern letztlich auch den Ausblick auf das Gesamtjahr erhöht. So rechnet man nun mit einem Umsatzanstieg im Bereich von 12 bis 14 % (bisher 10 bis 12 %). Auch die Prognose für den operativen Gewinn wurde um jeweils 10Mio. $ am unteren und oberen Ende auf 270 bis 280 Mio. $ angehoben. Auf dieser Basis rechnen wir damit, dass Logitech nun nach dem Ausbruch im Chart sein positives Momentum verstetigen kann. Deshalb vergeben wir eine Kaufempfehlung und behalten die bisherigen Stop- undZiel-Marken bei.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 4 vom 24.1.2018.



