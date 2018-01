NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salzgitter AG von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kevin Hellegard bewertet die Aussichten der europäischen Stahlunternehmen im Jahr 2018 weiterhin positiv, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb. Das höhere Salzgitter-Ziel begründete er aufgrund der laufenden Entschuldung des Stahlkonzerns mit einer positive Anpassung seiner Bewertungsskala./tih/zb

Datum der Analyse: 24.01.2018

ISIN DE0006202005

AXC0040 2018-01-24/07:27