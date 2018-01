Von Ben Fritz

NEW YORK (Dow Jones)--Der Medienkonzern Walt Disney wird seine Mitarbeiter, wie andere US-Großfirmen auch, an den Gewinnen durch die Steuerreform teilhaben lassen. Die Angestellten in nicht-leitender Position in den Vereinigten Staaten erhielten eine Bonuszahlung von 1.000 US-Dollar, erklärte der Konzern. Das wären mehr als 125.000 Mitarbeiter, die in den Genuss der zusätzlichen Zahlung kommen würden. Darüber hinaus wird der Konzern zunächst 50 Millionen Dollar in ein Programm zur Rückerstattung von Studiengebühren für etwa 88.000 Mitarbeiter investieren. Künftig sollen jährlich bis zu 25 Millionen Dollar in diese Initiative fließen.

Eine Disney-Sprecherin bestätigte, dass die neuen Programme, die in diesem Jahr insgesamt 175 Millionen Dollar kosten dürften, eine Reaktion auf die föderalen Steueränderungen seien. Der Bargeldbonus von 1.000 Dollar wird in zwei Raten im März und im September an voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter in den USA gezahlt, die seit dem 1. Januar bei Disney arbeiten.

January 24, 2018

