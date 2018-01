Das japanische Analysehaus Nomura hat Microsoft mit "Buy" und einem Kursziel von 102 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Software-Konzern sei ein integraler Bestandteil des digitalen Wandels der Unternehmenswelt, schrieb Analyst Christopher Eberle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleich in mehreren Bereichen gebe es großes Potenzial, etwa bei Dynamics 365 und Intelligent Edge, also im Bereich des Internets der Dinge./mis/he Datum der Analyse: 23.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0147 2018-01-23/23:48

ISIN: US5949181045