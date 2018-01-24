BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 37,00 (35,50) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 39 (43) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 410 (405) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT KLÖCKNER & CO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 12,50 (11,30) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 58 (44) EUR - 'NEUTRAL' HSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 17 (15) EUR - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 28,50 (26,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' MACQUARIE STARTET COMMERZBANK MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 11 EUR MAINFIRST STARTET SARTORIUS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 110 EUR NATIXIS SENKT WIRECARD AUF 'NEUTRAL' (BUY) DZ BANK HEBT TELEFONICA SA AUF 'HALTEN' (VERKAUFEN) - ZIEL 9 (7,9) EUR EXANE BNP HEBT ORANGE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) GOLDMAN...Den vollständigen Artikel lesen ...