Die größten Lithium-Lagerstätten liegen im Salzsee von Uyuni (Bolivien), aber bisher existieren nur winzige Pilotanlagen. Das soll sich bald ändern. Wer die vielleicht weltweit größten und modernsten Lithium-Förderkapazitäten aufbauen wird, entscheidet sich in den nächsten Monaten. Ich glaube, dass thyssenkrupp (WKN:750000) gute Chancen hat, den Zuschlag zu bekommen.

Darum geht's

Die Elektromobilität steht vor dem endgültigen Durchbruch und die Batteriehersteller wollen zahlreiche riesige Fabriken hochziehen, um den zukünftigen Bedarf an Zellen decken zu können. Weiter vorne in der Wertschöpfungskette stehen die Rohstofflieferanten.



Insbesondere die Lithiumnachfrage wird absehbar erheblich anziehen und entsprechende Projekte zur Gewinnung der Minerale werden vorangetrieben. So hat sich beispielsweise ...

