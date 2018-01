IRW-PRESS: Far Resources Ltd.: Far Resources erhält Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt Hidden Lake von 92 Resources

23. JANUAR 2018 - Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FWB:F0R) (OTC:FRRSF) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit 92 Resources Corp. (TSX.V: NTY) (92 Resources) eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach Far Resources eine ungeteilte Beteiligung von bis zu 90 % am Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in den Nordwest-Territorien (das Projekt Hidden Lake) erwerben kann.

Das Projekt Hidden Lake besteht aus fünf zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 1.659 Hektar Grundfläche im zentralen Teil des Lithium-Pegmatit-Gürtels Yellowknife entlang dem Highway 4, ungefähr 40 km östlich von Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 von 92 Resources lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Bei metallurgischen Testarbeiten wurde ein hochgradiges Mineralkonzentrat mit 6,16 % Li2O produziert und ein durchschnittlicher Lithiumgehalt von 3,8 % (8,2 % Li2O) im Spodumen festgestellt. 92 Resources hat bislang bei vier Gesteinsgängen, die zwischen 275 und 790 m lang und bis zu 10 m mächtig sind, umfassende Schlitzproben entnommen. Die 308 gewonnenen Proben lieferten eine durchschnittliche Lithiumkonzentration von 1,03 % Li2O, wobei die Proben an der Oberfläche bis zu 3,3 % Li2O ergaben. Aufgrund des Erfolgs der Programme wurden erste metallurgische Untersuchungen und Lithiumgewinnungstests (Scoping) durchgeführt. Die Scoping-Tests ergaben eine Gewinnungsrate von 97 %, was darauf hindeutet, dass die für typische Spodumenkonzentrate verwendeten Standardverfahren für die Lithiumgewinnung sich für die aus den Pegmatiten bei Hidden Lake gewonnenen Konzentrate eignen. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Unternehmen hat gemäß der Option das Recht, eine ungeteilte Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt Hidden Lake zu erwerben, und muss im Gegenzug die folgenden Bar- und Aktienzahlungen leisten und Explorationsausgaben tätigen.

Das Unternehmen wird als Betreiber des Projekts Hidden Lake fungieren und wird das Recht haben, die Ausübung der Option nach eigenem Ermessen zu beschleunigen. Sollte das Unternehmen eine Beteiligung von weniger als 90 % am Projekt Hidden Lake erwerben, wird ein Joint Venture mit 92 Resources eingerichtet und das Unternehmen wird für die Finanzierung der ersten Ausgaben des Joint Ventures in Höhe von 1.000.000 $ verantwortlich sein.

Keith Anderson, President und CEO, sagte: Wir freuen uns mit 92 Resources und dessen Team zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit, unser Projektportfolio zu erweitern und unsere Präsenz als ein Lithiumexplorationsunternehmen auszubauen, begeistert uns sehr. Lithium ist solch ein wichtiger Bestandteil der modernen Technologie und Far Resources möchte sich an der Spitze der Lithiumexploration und -erschließung positionieren, um der steigenden globalen Nachfrage nach diesem Element nachzukommen.

Adrian Lamoureux, CEO von 92 Resources, merkte an: Die Möglichkeit mit Keith und seinem Team an diesem Projekt zu arbeiten, ist ein großer Schritt für uns. Die kombinierte Expertise, Erfahrung und Kompetenz von Far Resources und 92 Resources im Lithiumsektor sollten für alle Beteiligten großartige Ergebnisse bringen.

Der Abschluss der Optionsvereinbarung soll am oder vor dem 28. Februar 2018 erfolgen und alle Aktien, die das Unternehmen vereinbarungsgemäß an 92 Resources begeben wird, werden einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum unterliegen.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources verfügt derzeit über zwei Mineralienprojekte. Das Lithiumprojekt Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake (Manitoba). Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Das zweite Projekt betrifft das Winston Projekt in New Mexico (USA). Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere Webseite www.farresources.com. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Mark Fedikow, P.Geo., einem Berater von Far Resources und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne des NI 43-101, geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD. Keith C. Anderson, President Weitere Informationen erhalten Sie über: CorpCom@FarResources.com

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (unter anderem auf unsere ersten Pläne für das Projekt Hidden Lake) und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42200 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42200&tr=1

