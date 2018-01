Value Investoren wissen, dass die Börsen emotional und irrational sind. Die an der Börse freigesetzten Emotionen sind von massiver Gewalt und reichen von Zufriedenheit, Euphorie, Sorge, Resignation bis hin zur völligen Verzweiflung. Was die klassischen Ökonomen jahrzehntelang in Abrede gestellt hat, wussten Börsianer schon immer und ist in Börsianerweisheiten wie "Gier frisst Hirn" festgehalten. André Kostolany riet daher angehenden Börsianern, Psychologie zu studieren, aber auf keinen Fall Wirtschaft. Value-Investoren würden zustimmen, dass die Börse kurzfristig ausschließlich von Emotionen getrieben ist. Sie würden es aber als Zeitverschwendung ansehen, diese Emotionen vorhersagen zu wollen, und orientieren sich lieber an harten betriebswirtschaftlichen Fakten ...

