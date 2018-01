FRANKFURT (Dow Jones)--Wie erwartet wenig verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn. Der über 1,23 Dollar gestiegene Euro erweist sich als Bremsklotz, daneben ziehen sich einige Akteure mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag bereits an die Seitenlinie zurück. Übergeordnet bleibt das Bild aber freundlich - trotz der wieder schärfer werdenden protektionistischen Töne und Maßnahmen aus Washington. Die in den USA bereits weiter fortgeschrittene Berichtssaison läuft gut. Daneben ist das globale wirtschaftliche Umfeld das günstigste seit Jahren.

Der DAX liegt mit 13.556 Punkten knapp unter seinem Vortagesschluss. Der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,2 Prozent zurück auf 3.666 Zähler. Für keine Impulse sorgen die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland. Der französische Index für das verarbeitende Gewerbe ist unter der Prognosen ausgefallen, der Index für den Dienstleistungssektor darüber. Die Daten aus Deutschland zeigen das gleiche Bild. Die Indizes bewegen sich damit weiter auf hohen Niveaus, die robustes Wachstum signalisieren.

Sorge vor Handelskrieg macht Dollar zu schaffen

Eines der Hauptthemen ist der weiter auf breiter Front abwärts tendierende Dollar. Marktbeobachtern zufolge leidet der Greenback unter anderem unter der Sorge, dass die jüngsten protektionistischen Maßnahmen der USA in Gestalt von Strafzöllen in einen Handelskrieg münden könnten. Zum Euro liegt der Dollar mittlerweile auf einem Dreijahrestief, für die Exportindustrie in der Eurozone eine ungünstige Entwicklung. Nach den Einkaufsmanagerindizes legt der Euro noch etwas weiter zu auf 1,2340 Dollar nach knapp 1,2300 im US-Handel.

Bei den Branchen steht der Stoxx-Index der Versorger weit hinten, er verliert 0,7 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran hat die Suez-Aktie, die nach einer Gewinnwarnung um über 15 Prozent einbricht. "Die Gewinnwarnung ist völlig überraschend gekommen und hat die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt", sagt ein Händler. Die Aktie gelte als defensiv und das Unternehmen als grundsolide. Entsprechend falle die Kursreaktion aus. Laut den Analysten von Bryan Garnier liegt der Gewinnausblick rund 12 Prozent unter den Markterwartungen.

Im Sog von Suez kommen Veolia Environnement um 3,0 Prozent zurück, obgleich das Versorgungsunternehmen seine Prognose bekräftigt hat und betont, die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Suez stehe nicht mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang.

Nach ihren kräftigen Verlusten am Vortag erholen sich Aktien aus dem Rohstoffsektor wieder. Ihr Subindex liegt mit einem Plus von 0,6 Prozent an der Spitze.

Novartis überzeugt

Unternehmensseitig haben Novartis und Ahold Delhaize Geschäftszahlen vorgelegt. Novartis hat im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, wozu vor allem neue Medikamente beigetragen haben. Auch der Ausblick sei besser als erwartet, heißt es im Handel. Der Kurs zieht um 2,3 Prozent an.

Als insgesamt solide werden die Zahlen von Ahold Delhaize bezeichnet. Allerdings lief es Marktexperten zufolge in den USA nicht ganz so gut wie gedacht. Die Aktie verliert 2,3 Prozent.

Aktien von Fluglinien zeigen sich etwas leichter, nachdem United Continental angekündigt hat, die Kapazitäten auszuweiten und verstärkt Billigfliegern Konkurrenz machen zu wollen. Lufthansa geben um 0,2 Prozent nach, IAG und Air France um je 1,0 Prozent.

SMA Solar gefällt mit Ausblick

Nachdem SMA Solar am Vortag noch unter den Strafzöllen der USA auf Solarpaneele gelitten hatten, hat sich das Unternehmen nun mit neuen Geschäftszahlen zu Wort gemeldet. Unter anderem erwartet SMA Solar 2018 Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. 2017 soll das obere Ende der Ergebnisprognose erreicht werden. Die Aktie zieht um 6,0 Prozent an.

Die Aktie von Gerresheimer steigt um 0,2 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, erwartet es aus der Neubewertung der bilanzierten latenten Steuern im Zusammenhang mit der US-Steuerreform einen einmaligen positiven Effekt von 50 bis 55 Millionen US-Dollar. Nach positiven Analystenkommentaren werden im TecDAX Sartorius und im SDAX Klöckner & Co 1,6 bzw rund 4,5 Prozent höher gestellt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.669,11 -0,09 -3,18 4,71 Stoxx-50 3.277,55 0,08 2,58 3,14 DAX 13.559,24 0,00 -0,36 4,97 MDAX 27.335,98 -0,22 -60,27 4,33 TecDAX 2.693,56 -0,40 -10,83 6,51 SDAX 12.606,63 -0,02 -3,13 6,06 FTSE 7.709,65 -0,29 -22,18 0,57 CAC 5.530,19 -0,09 -5,06 4,10 Bund-Future 160,71 -0,11 -0,66 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.25 Uhr EUR/USD 1,2338 +0,3% 1,2297 1,2273 EUR/JPY 135,47 -0,1% 135,60 135,55 EUR/CHF 1,1748 -0,3% 1,1781 1,1777 GBP/EUR 1,1407 +0,0% 1,1385 1,1383 USD/JPY 109,79 -0,4% 110,29 110,44 GBP/USD 1,4068 +0,5% 1,4002 1,3968 Bitcoin BTC/USD 10.890,00 -1,4% 11.047,13 10.929,87 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,58 64,47 +0,2% 0,11 +6,9% Brent/ICE 69,74 69,96 -0,3% -0,22 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,51 1.341,30 +0,5% +6,21 +3,4% Silber (Spot) 17,20 17,06 +0,9% +0,15 +1,6% Platin (Spot) 1.010,15 1.009,00 +0,1% +1,15 +8,7% Kupfer-Future 3,12 3,10 +0,7% +0,02 -5,2%

January 24, 2018 04:04 ET (09:04 GMT)

