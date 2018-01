Liebe Leser,

Gewinnmitnahmen bremsten die Commerzbank-Aktie im Bereich um 13,40 Euro in den letzten Tagen immer wieder aus. Der Aktienkurs ging in eine kleinere Korrektur über, die in Form einer bullischen Flagge verläuft und deshalb nach dem Abschluss der Konsolidierung normalerweise einen weiteren Anstieg erwarten lässt.

Insgesamt setzt die Commerzbank-Aktie damit den stetigen Aufwärtstrend weiter fort, der sich seit September entwickelt hat. Dieser Trend ist noch immer intakt, ... (Dr. Bernd Heim)

