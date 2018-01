24.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die RCB hat hat Kursziel für die Kapsch TrafficCom-Aktie von 51 auf 48 Euro gekürzt und die Hold-Empfehlung bestätigt. Den Haupt-Trigger sehen die Analysten in potenziellen Aufträgen aus Deutschland. Hier die Analyse im Original: - Earnings estimates cut between 16% and 25% over the entire forecast period- Pressure on operating margins due to price pressure for tolling systems and start-up expenses- Target price lowered to EUR 48.0 (EUR 51.0) given the earnings downgrades mainly- Main upside...

Den vollständigen Artikel lesen ...